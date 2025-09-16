Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (16/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (16/09/25)
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025 (16/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.

Jogos de hoje (16/09/2025) da Champions League

  • 13h45min - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max
  • 13h45min - PSV x Saint-Gillois - Space e HBO Max
  • 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Tottenham x Villareal - Space e HBO Max
  • 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max
  • 16h - Benfica x Qarabag - HBO Max

Jogos de hoje (16/09/2025) da Copa Libertadores

  • 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+

Jogos de hoje (16/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B

  • 19h30min - Atlético-GO x Avaí - SportyNet+, Kwai e Disney+
  • 21h35min - Chapecoense x Athletico-PR - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (16/09/2025) do Copa do Brasil Feminina

  • 18h - Bahia x Atlético-MG - SporTV

Jogos de hoje (16/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 14h - Botafogo x Grêmio - Botafogo TV (YouTube)
  • 15h - Internacional x Palmeiras - SC Internacional (YouTube)
  • 15h - Bahia x Vasco - RV Bahêa (YouTube)
  • 15h - Atlético-MG x Atlético-GO (YouTube)
  • 16h - Cuiabá x Athletico-PR - Cuiabá EC (YouTube)

Jogos de hoje (16/09/2025) da Champions League da Ásia

  • 15h15min - Al-Hilal x Al-Duhail - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (16/09/2025) da Copa da Inglaterra

  • 16h - Brentford x Crystal Palace - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (16/09/2025) da MLS

  • 20h30min - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+

