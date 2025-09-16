Jogos hoje (16/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (16/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025 (16/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.
Jogos de hoje (16/09/2025) da Champions League
- 13h45min - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max
- 13h45min - PSV x Saint-Gillois - Space e HBO Max
- 16h - Real Madrid x Olympique de Marseille - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Tottenham x Villareal - Space e HBO Max
- 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h - Benfica x Qarabag - HBO Max
Jogos de hoje (16/09/2025) da Copa Libertadores
- 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Paramount+
Jogos de hoje (16/09/2025) do Campeonato Brasileiro da Série B
- 19h30min - Atlético-GO x Avaí - SportyNet+, Kwai e Disney+
- 21h35min - Chapecoense x Athletico-PR - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (16/09/2025) do Copa do Brasil Feminina
- 18h - Bahia x Atlético-MG - SporTV
Jogos de hoje (16/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 14h - Botafogo x Grêmio - Botafogo TV (YouTube)
- 15h - Internacional x Palmeiras - SC Internacional (YouTube)
- 15h - Bahia x Vasco - RV Bahêa (YouTube)
- 15h - Atlético-MG x Atlético-GO (YouTube)
- 16h - Cuiabá x Athletico-PR - Cuiabá EC (YouTube)
Jogos de hoje (16/09/2025) da Champions League da Ásia
- 15h15min - Al-Hilal x Al-Duhail - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (16/09/2025) da Copa da Inglaterra
- 16h - Brentford x Crystal Palace - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (16/09/2025) da MLS
- 20h30min - Inter Miami x Seattle Sounders - Apple TV+
