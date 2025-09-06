Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (06/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (06/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (06/09/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.

Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h - Guarani x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)
  • 19h30min - São Bernardo x Londrina - SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - Inter de Limeira x Goiatuba - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Barra x Cianorte - Metrópoles (YouTube)
  • 17h - Asa x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (06/09/2025) das Eliminatórias Uefa

  • 10h - Letônia x Sérvia - SporTV, Disney+ e Uefa TV
  • 13h - Armênia x Portugal - SporTV e Disney+
  • 13h - Inglaterra x Andorra - ESPN e Disney+
  • 15h45min - San Marino x Bósnia - Disney+
  • 15h45min - Irlanda x Hungria - SporTV4 e Disney+
  • 15h45min - Austria x Chipre - ESON3 e Disney+
  • 15h45min - Grécia x Belarus - Disney+
  • 15h45min - Islândia x Azerbaijão - Disney+
  • 15h45min - Montenegro x Tchéqueia - Disney+
  • 15h45min - Moldávia x Israel - Disney+

Jogos de hoje (06/09/2025) da Copa do Nordeste

  • 17h30min - Bahia x Confiança - SBT, ESPN e Disney+

Jogos de hoje (06/09/2025) do Campeonato Espanhol da 2ª divisão

  • 16h - Malaga x Granada - Disney+

Jogos de hoje (06/09/2025) das Eliminatórias CAF

  • 13h - Nigéria x Rwanda - CazéTV

Jogos de hoje (06/09/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 15h30min - Montivideo Wanders x Danubio - Disney+
  • 18h - Peñarol x Plaza Colonia - Disney+
  • 20h30min - Boston River x River Plate - Disney+

Jogos de hoje (06/09/2025) da MLS

  • 21h30min - St Lois City x FC Dallas - Apple TV+
  • 21h30min - Chicago Fire x New England Revolution - Apple TV+
  • 21h30min - Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy - Apple TV+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar