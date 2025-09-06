Jogos hoje (06/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (06/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (06/09/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). Jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compõem programação do dia.
Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Botafogo-SP x Athletico-PR - Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Guarani x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)
- 19h30min - São Bernardo x Londrina - SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (06/09/2025) da Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Inter de Limeira x Goiatuba - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra x Cianorte - Metrópoles (YouTube)
- 17h - Asa x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (06/09/2025) das Eliminatórias Uefa
- 10h - Letônia x Sérvia - SporTV, Disney+ e Uefa TV
- 13h - Armênia x Portugal - SporTV e Disney+
- 13h - Inglaterra x Andorra - ESPN e Disney+
- 15h45min - San Marino x Bósnia - Disney+
- 15h45min - Irlanda x Hungria - SporTV4 e Disney+
- 15h45min - Austria x Chipre - ESON3 e Disney+
- 15h45min - Grécia x Belarus - Disney+
- 15h45min - Islândia x Azerbaijão - Disney+
- 15h45min - Montenegro x Tchéqueia - Disney+
- 15h45min - Moldávia x Israel - Disney+
Jogos de hoje (06/09/2025) da Copa do Nordeste
- 17h30min - Bahia x Confiança - SBT, ESPN e Disney+
Jogos de hoje (06/09/2025) do Campeonato Espanhol da 2ª divisão
- 16h - Malaga x Granada - Disney+
Jogos de hoje (06/09/2025) das Eliminatórias CAF
- 13h - Nigéria x Rwanda - CazéTV
Jogos de hoje (06/09/2025) do Campeonato Uruguaio
- 15h30min - Montivideo Wanders x Danubio - Disney+
- 18h - Peñarol x Plaza Colonia - Disney+
- 20h30min - Boston River x River Plate - Disney+
Jogos de hoje (06/09/2025) da MLS
- 21h30min - St Lois City x FC Dallas - Apple TV+
- 21h30min - Chicago Fire x New England Revolution - Apple TV+
- 21h30min - Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy - Apple TV+
