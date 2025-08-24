Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (24/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (24/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h - Vasco x Corinthians - Globo e Premiere
  • 16h - Bahia x Santos - Globo e Premiere
  • 18h30min - Juventude x Botafogo - Record, Cazé TV e Premiere
  • 18h30min - Fortaleza x Mirassol - Premiere
  • 20h30min - São Paulo x Atlético-MG - Premiere

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h - Paysandu x Operário-PR - Disney+
  • 18h30min - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+
  • 20h30min - Cuiabá x Atlético-GO - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 16h30min - Itabaiana x Maringá - SportyNet (YouTube)
  • 16h30min - Londrina x Anapólis SportyNet+
  • 19h - São Bernado x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)
  • 19h - Botafogo-PB x Tombense - SportyNet+
  • 19h - Retrô x ABC - SportyNet+ e DAZN

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D

  • 16h - America-RN x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Central x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
  • 18h - Altos x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino

  • 10h30min - São Paulo x Corinthians - Globo e SporTV
  • 10h30min - Palmeiras x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e SporTV2

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
  • 10h - Everton x Brighton - Disney+
  • 12h30min - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 12h - Osasuna x Valencia - ESPN4 e Disney+
  • 14h30min - Real Sociedad x Espanyol - Disney+
  • 14h30min - Villareal x Girona - Disney+
  • 16h30min - Real Oviedo x Real Madrid - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Alemão

  • 10h30min - Mainz x Colônia - GOAT (YouTube)
  • 12h30min - Borussia Mönchengladbach x Hamgurgo - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h30min - Cagliari x Fiorentina - Disney+
  • 13h30min - Como x Lazio - Disney+
  • 15h45min - Juventus x Parma - XSports e Disney+
  • 15h45min - Atalanta x Pisa - Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 18h15min - Boca Juniors x Banfield - Disney+

