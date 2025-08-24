Jogos hoje (24/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (24/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 24 de agosto de 2025 (24/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h - Vasco x Corinthians - Globo e Premiere



16h - Bahia x Santos - Globo e Premiere



18h30min - Juventude x Botafogo - Record, Cazé TV e Premiere



18h30min - Fortaleza x Mirassol - Premiere

20h30min - São Paulo x Atlético-MG - Premiere

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h - Paysandu x Operário-PR - Disney+

18h30min - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+



20h30min - Cuiabá x Atlético-GO - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C



16h30min - Itabaiana x Maringá - SportyNet (YouTube)



16h30min - Londrina x Anapólis SportyNet+

19h - São Bernado x Náutico - Band e SportyNet (YouTube)

19h - Botafogo-PB x Tombense - SportyNet+

19h - Retrô x ABC - SportyNet+ e DAZN

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D



16h - America-RN x Imperatriz - Metrópoles (YouTube)



16h - Central x Maranhão - Metrópoles (YouTube)

18h - Altos x Santa Cruz - Metrópoles (YouTube)



Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Brasileiro Feminino



10h30min - São Paulo x Corinthians - Globo e SporTV



10h30min - Palmeiras x Cruzeiro - TV Brasil, Globo e SporTV2

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Inglês



10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

10h - Everton x Brighton - Disney+

12h30min - Fulham x Manchester United - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Espanhol



12h - Osasuna x Valencia - ESPN4 e Disney+



14h30min - Real Sociedad x Espanyol - Disney+

14h30min - Villareal x Girona - Disney+

16h30min - Real Oviedo x Real Madrid - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Alemão



10h30min - Mainz x Colônia - GOAT (YouTube)



12h30min - Borussia Mönchengladbach x Hamgurgo - GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Italiano



13h30min - Cagliari x Fiorentina - Disney+

13h30min - Como x Lazio - Disney+

15h45min - Juventus x Parma - XSports e Disney+



15h45min - Atalanta x Pisa - Disney+

Jogos de hoje (24/08/2025) do Campeonato Argentino



18h15min - Boca Juniors x Banfield - Disney+



