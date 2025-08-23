Jogos hoje (23/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (23/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (23/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - RB Bragantino x Corinthians - Premiere
- 18h30min - Cruzeiro x Internacional - Prime Video
- 21h - Grêmio x Ceará - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Coritiba x Remo - Rede TV, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h - Goiás x América-MG - SportyNet, Kwai e Disney+
- 20h30min - CRB x Athletico-PR - Disney+
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 17h - Caxias x Brusque - SportyNet+
- 17h - Ituano x Ypiranfa - Band e SportyNet+
- 17h - São Bernado x Nautico - Band e SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Figueirense x Floresta - SportNet+ e DAZN
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série D
- 16h - Aparecidense x Goiatuba - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Barra x Ceilândia - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES - Metrópoles (YouTube)
- 17h - ASA x Manauara - Metrópoles (YouTube)
- 18h - Mixto x Cianorte - Metrópoles (YouTube)
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Inglês
- 08h30min - Manchester City x Tottenham - ESPN e Disney+
- 11h - Bournemouth x Wolverhampton - Disney+
- 11h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 11h - Bunrley x Sunderland - Disney+
- 13h30min - Arsenal x Leeds - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 12h - Mallorca x Celta de Vigo - ESPN4 e Disney+
- 14h30min - Atlético de Madrid x Elche - Disney+
- 16h30min - Levante x Barcelona - Disney+
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - GOAT (YouTube)
- 10h30min - Bayer Leverkusen x Hoffenheinm - XSports, Cazé TV e GOAT (YouTube)
- 10h30min - Union Berlin x VfB Stuttgart - GOAT (YouTube)
- 13h30min - St Pauli x Borussia Dortmund - SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (23/08/2025) do Campeonato Italiano
- 13h30min - Sassuolo x Napoli - ESPN e Disney+
- 15h45min - Milan x Cremonese - ESPN4 e Disney+
- 15h45min - Roma x Bologna - XSports e Disney+
Jogos de hoje (23/08/2025) da Supercopa da Arábia
- 09h - Al-Nassr x Al-Ahli - SporTV2, BandSports e GOAT (YouTube)
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente