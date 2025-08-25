Jogos hoje (25/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (25/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (25/08/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 (25/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h - Palmeiras x Sport - Premiere
- 21h - Flamengo x Vitória - SporTV e Premiere
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - ESPN e Disney+
- 18h30min - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+
- 21h30min - Avaí x Amazonas - Disney+
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C
- 19h30min - CSA x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)
- 19h30min - Guarani x Confiança - SportyNet+ e DAZN
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Inglês
- 16h - Newcastle x Liverpool - Disney+
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Espanhol
- 14h30min - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - ESPN4 e Disney+
- 16h30min - Sevilla x Getafe - XSports e Disney+
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Italiano
- 13h30min - Udinese x Verona - ESPN3 e Disney+
- 15h45min - Inter de Milão x Torino - Cazé TV e Disney+
Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Argentino
- 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Disney+
- 19h - Belgrano x Central Cordóba - Disney+
- 21h15min - Lanus x River Plate - ESPN4 e Disney+
