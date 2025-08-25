Jogos hoje (25/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (25/08/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 (25/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h - Palmeiras x Sport - Premiere

21h - Flamengo x Vitória - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



19h - Botafogo-SP x Vila Nova - ESPN e Disney+

18h30min - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+



21h30min - Avaí x Amazonas - Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

19h30min - CSA x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)

19h30min - Guarani x Confiança - SportyNet+ e DAZN



Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Inglês



16h - Newcastle x Liverpool - Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Espanhol

14h30min - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - ESPN4 e Disney+



16h30min - Sevilla x Getafe - XSports e Disney+



Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Italiano



13h30min - Udinese x Verona - ESPN3 e Disney+

15h45min - Inter de Milão x Torino - Cazé TV e Disney+



Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Argentino



15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Disney+



19h - Belgrano x Central Cordóba - Disney+

21h15min - Lanus x River Plate - ESPN4 e Disney+

