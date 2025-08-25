Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (25/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (25/08/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (25/08/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 (25/08/25). Jogos da Série A e Campeonatos Europeus compõem programação do dia.

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Palmeiras x Sport - Premiere
  • 21h - Flamengo x Vitória - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - ESPN e Disney+
  • 18h30min - Ferroviária x Volta Redonda - Disney+
  • 21h30min - Avaí x Amazonas - Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Brasileiro Série C

  • 19h30min - CSA x Ponte Preta - SportyNet (YouTube)
  • 19h30min - Guarani x Confiança - SportyNet+ e DAZN

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Inglês

  • 16h - Newcastle x Liverpool - Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Espanhol

  • 14h30min - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - ESPN4 e Disney+
  • 16h30min - Sevilla x Getafe - XSports e Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Italiano

  • 13h30min - Udinese x Verona - ESPN3 e Disney+
  • 15h45min - Inter de Milão x Torino - Cazé TV e Disney+

Jogos de hoje (25/08/2025) do Campeonato Argentino

  • 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Disney+
  • 19h - Belgrano x Central Cordóba - Disney+
  • 21h15min - Lanus x River Plate - ESPN4 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar