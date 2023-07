Jogos hoje (31/07/23) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Partidas da Copa do Mundo Feminina e das Série C e D compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda (31/07/23)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário jogam hoje, segunda, 31 de julho de 2023 (31/07/23). Jogos da Copa do Mundo Feminina e do Brasileirão Séries C e D compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (31/07/2023) da Copa do Mundo Feminina

4h - Japão x Espanha - SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+



4h - Costa Rica x Zâmbia - CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+



7h - Canadá x Austrália - SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+



7h - Irlanda x Nigéria - CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

Jogos de hoje (31/07/2023) do Brasileirão Série C

20h - Brusque x São Bernardo FC - Nosso Futebol e GOAT (Youtube)



20h - Aparecidense x Floresta - Nosso Futebol

Jogos de hoje (31/07/2023) do Brasileirão Série D

21h - Princesa do Solimões x Ferroviário - FSports TV

Jogos de hoje (31/07/2023) da Leagues Cup

21h - América-MEX x Columbus Crew - AppleTV+



21h - Puebla x Chicago Fire - AppleTV+



22h30min - Toluca x Colorado Rapids - AppleTV+



23h - Chivas Guadalajara x Sporting KC - AppleTV+

