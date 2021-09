Em busca por técnico, Santos prioriza Rogério Ceni e tem Fábio Carille como opção

O Ferroviário anunciou Anderson Batatais como novo treinador do clube até o final da temporada. O treinador fará a sua segunda passagem pelo Tubarão Barra, a primeira foi no início de 2020, pelo Campeonato Cearense. Na última vez que comandou o clube Coral, Batatais saiu do Ferrão para ser auxiliar de Vagner Mancini no Atlético-GO e seguiu a função com o técnico até a sua equipe atual, o América-MG.

Anderson Batatais vai contar com Caé Cunha como seu auxiliar. O profissional tem experiência na função como assistente de Marcelo Chamusca, no Ceará e Fortaleza, e com Moacir Junior, na Portuguesa e no Treze-PB. Ainda houve mudanças na preparação física e no departamento de analise de desempenho com as chegadas de Zé Mário Campeiz e Filipe Rayol, respectivamente.



Após a sequência de jogos sem vitórias na Série C, a diretoria do Ferroviário optou demissão de Francisco Diá e uma mudança na comissão técnica do clube. Anderson Batatais assumirá a responsabilidade de colocar o Ferrão no G-4 do Grupo A faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

