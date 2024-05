Tabela da Eurocopa 2024: dia e horário de jogos - fase de grupos

A Itália venceu a Inglaterra nos pênaltis na última final da Eurocopa, em 2020 Crédito: Reprodução/ Catherine Ivill / POOL/AFP

A Eurocopa começa oficialmente no dia 14 de junho e tem previsão para terminar no dia 14 de julho, um mês após o inicio. Com todas as seleções e seis grupos já definidos, a atual campeã Itália estreia no dia 15 de junho contra a Albânia, às 16 horas (horário de Brasília). Tabela da Eurocopa 2024: jogos por grupo com dia e horário

Confira a tabela completa com dia e horário de todos os jogos da fase de grupos

Grupo A:

1ª rodada (14 de junho e 15 de junho)

13h - Alemanha x Escócia - sexta-feira

10h - Hungria x Suíça - sábado 2ª rodada (19 de junho- Quarta-feira) 13h - Alemanha x Hungria

16h - Escócia x Suíça 3ª rodada (23 de junho- Domingo) 16h - Escócia x Hungria

16h - Suíça x Alemanha Grupo B: 1ª rodada (15 de junho- Sábado)

13h - Espanha x Croácia

16h - Itália x Albânia 2ª rodada (19 e 20 de junho) 10h - Croácia x Albânia - quarta-feira

16h - Espanha x Itália - quinta-feira 3ª rodada (24 de junho- segunda-feira) 16h - Albânia x Espanha

16h - Croácia x Itália Grupo C: 1ª rodada (16 de junho- Domingo) 13h - Eslovénia x Dinamarca

16h - Sérvia x Inglaterra 2ª rodada (20 de junho- Quinta-feira) 10h - Eslovénia x Sérvia

13h - Dinamarca x Inglaterra 3ª rodada (25 de junho- Terça-feira) 16h - Dinamarca x Sérvia

16h - Inglaterra x Eslovênia Grupo D: 1ª rodada (16 e 17 de junho Terça-feira)