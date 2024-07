Espanha x Inglaterra: onde assistir ao vivo e horário - Final da Eurocopa

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV, além dos canais da CazeTV (Twitch e YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Confiante em seu primeiro título de Eurocopa, a Inglaterra vem com força total para a conquista do título inédito. Os Leões se classificaram para as semifinais após vencerem a Holanda por 2 a 1. O 'herói improvável' foi o atacante Watkins, que marcou seu primeiro gol na competição — e decisivo — nos acréscimos do segundo tempo.

Já a Espanha concretizou sua classificação ainda no tempo normal. Com Yamal brilhando, a equipe espanhola venceu pelo mesmo resultado que os rivais deste domingo, 14. Agora, eles buscam seu tetracampeonato, tendo vencido nos anos de 1964, 2008 e 2012.

Além da disputa pelo título, a artilharia da final estará em jogo. Dividindo a artilharia, Harry Kane, da Inglaterra, e Dani Olmo, da Espanha, têm três gols cada, e caso algum destes jogadores marque mais um gol, ganhará a chuteira de ouro do torneio.