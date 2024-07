Holanda x Inglaterra: onde assistir ao vivo e horário - Eurocopa

Com o intuito de descobrir o último classificado para a final da Eurocopa 2024, Holanda e Inglaterra vão se enfrentar para decidir quem será o adversário da Espanha, que venceu a França na terça-feira, 9.

A Holanda tem apenas uma conquista do torneio, em 1988, o único título holandês na sua história. A equipe conta com um dos nomes que dividem a artilharia da competição, com três gols: Cody Gakpo, que, desde a última Copa do Mundo, tem a estigma de sempre brilhar pela sua seleção.

Já a Inglaterra, apesar de ser um dos países de maior renome no continente, nunca venceu uma edição da Euro. Agora, a atual geração é uma das que desperta a maior confiança em seus torcedores na conquista de um título inédito.