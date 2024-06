Geórgia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificada para as oitavas de final da Eurocopa 2024, Portugal enfrenta a Geórgia, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo F. No entanto, os portugueses devem ter uma equipe alternativa e a tendência é que Cristiano Ronaldo comece a partida no banco de reservas.

Como chega a Geórgia

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, somente a vitória interessa para a Geórgia seguir com esperanças de ir às oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Ao mesmo tempo, a seleção precisa torcer por um tropeço da República Tcheca diante da Turquia, também nesta quarta-feira.

A boa notícia é que a seleção da Geórgia está completa, sem desfalques, e deve manter quase todos os titulares. Georges Mikautadze, que marcou nos dois jogos anteriores, é a principal esperança de gols da equipe.