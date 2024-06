República Tcheca x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Ao mesmo tempo, a equipe busca sua primeira vitória na competição para seguir com a possibilidade de se classificar para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

A seleção da República Tcheca estreou na Eurocopa com uma derrota para Portugal e um empate contra a Geórgia. Dessa maneira, aparece na terceira posição do Grupo F, com um ponto.

Mais um dia de jogo decisivo na Eurocopa 2024. República Tcheca e Turquia se enfrentam, nesta quarta-feira (26), pela terceira e última rodada do Grupo F. O confronto direto por uma vaga nas oitavas de final será disputado no Volksparkstadion, em Hamburgo.

A boa notícia para o técnico Ivan Hasek é que todos os jogadores estão à disposição.

Como chega a Turquia

Por outro lado, a seleção da Turquia está em segundo lugar no grupo, com três pontos. Eles começaram a competição com uma vitória sobre a Geórgia, mas perderam para Portugal no último sábado. Assim, os turcos querem manter a segunda posição para avançar às oitavas de final.

Contudo, a Turquia terá os desflaques de İrfan Kahveci e Mert Gunok, lesionados.