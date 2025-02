Vitória busca a contratação de Federico Girotti, atacante do Talleres

/ Crédito: Reprodução: fedegirotti35 no Instagram

O Vitória enviou uma proposta de compra para o atacante Federico Girotti, do Talleres, da Argentina. As tratativas teriam sido iniciadas na noite da última terça-feira, 18. As informações foram divulgadas pelo GE de Salvador.

A ideia original da equipe baiana seria um empréstimo, recusado pela equipe de Cordoba. Após o time brasileiro sinalizou estar interessado em uma possível compra, o Talleres se mostrou disposto a negociar.