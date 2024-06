Técnico do CRB justifica uso de time misto buscando jogar com "todas as forças" contra o Fortaleza

As equipes protagonizam a primeira final do Nordestão nesta quarta-feira, 5, às 21h30min, na Arena Castelão

A poucos dias antes de enfrentar o Fortaleza pelo jogo de ida da Copa do Nordeste, o CRB foi derrotado por 4 a 2 diante da Ponte Preta pela oitava rodada da Série B. Entrando em campo com um time misto, o Galo da Pajuçara não conseguiu ser efetivo no ataque e tampouco na defesa. Com a derrota, o time permanece na 14ª colocação da Segundona até o fim da rodada.

Contra a Ponte Preta, Daniel Paulista, técnico do CRB, utilizou apenas cinco jogadores da equipe titular. O comandante alvirrubro justificou a mudança pela necessidade de poupar peças e evitar baixas para as finais do Nordestão.