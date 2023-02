Em busca de reabilitação, Fortaleza encara Bahia pela Copa do Nordeste

Na Fonte Nova, Leão vai encarar um adversário de Série A do Brasileiro pela primeira vez na temporada e chega com necessidade de voltar a vencer, após dois resultados negativos

O adversário do Fortaleza na noite desta terça-feira, 14, assim como ele, é um clube de Série A do Brasileiro. Às 21h30min, na Fonte Nova, o Tricolor do Pici encara o Bahia pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O jogo já seria interessante pelo nível das equipes e por se tratar de um clássico nordestino, mas ganha uma carga extra de responsabilidade para o Leão, que busca reabilitação. O Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma delas um Clássico-Rei. Voltar a vencer é necessário, mas a missão não é simples, até mesmo porque o time baiano ainda não perdeu como mandante em 2023.

Em termos de desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com três peças. Moisés, que cumpre protocolo pós-operatório, Lucas Crispim, com lesão muscular na coxa esquerda, e também Lucas Esteves, que não viajou com a delegação. Sobre este último, porém, não se sabe se está contundido ou se não foi relacionado por opção da comissão técnica.

O Bahia, diferentemente do Fortaleza, jogou no fim de semana, mas não sofrerá com desgaste de jogadores. Já garantido na liderança do Estadual, o Esquadrão foi a campo no sábado, 11, com um time quase todo composto pelo sub-20 e alguns poucos reservas da equipe profissional. Nem mesmo o treinador português Renato Paiva ficou na borda do gramado contra o Doce Mel-BA.

Estão fora da partida pelo Esquadrão o zagueiro Kanu e o volante Rezende, que atuaram na maior parte dos jogos do tricolor baiano na temporada. O goleiro Danilo Fernandes também não é opção, mas sequer estreou em 2023.

Tanto o Fortaleza quanto o Bahia podem promover estreias hoje à noite. Pelo Leão, o meia Calebe, que foi comprado junto ao Atlético-MG, viajou com a delegação, está regularizado e já vinha jogando no Campeonato Mineiro. Pelo Esquadrão, o também meia Cauly, que veio do Ludogorets, da Bulgária, deve ser a novidade entre os relacionados.

Enquanto o Tricolor do Pici busca a segunda vitória na Copa do Nordeste, para brigar pela liderança do Grupo A, o Bahia tenta o primeiro triunfo no torneio regional. Apesar de vir de duas vitórias e não perder há três jogos, no Nordestão o clube do Grupo City é apenas o 7º colocado do Grupo B, com um ponto.

Ficha Tecnica

Bahia

4-3-3

Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo, Chavez; Nicolás Acevedo, Lucas Mugni, Daniel; Kayky, Biel, Everaldo. Téc: Renato Paiva

Fortaleza

4-3-3

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez, B. Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Pochettino; Pikachu, Pedro Rocha, T. Galhardo. Téc: Vojvoda

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Data: 13/2/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Caio Max Vieira-RN

Assistentes: Jean Márcio dos Santos-RN e Lorival Cândido das Flores-RN

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Canal Nosso Futebol, Star+, OneFootball, Rádio O POVO CBN AM 1010, Facebook e YouTube do OPOVO (áudio)



