Sorteio da Copa do Mundo 2026: assista ao vivo à transmissão

Sorteio da Copa do Mundo 2026: definição dos horários e locais deve levar em conta os fusos horários dos países envolvidos nas partidas

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira, 5, nos Estados Unidos, e marca o primeiro passo concreto para o planejamento das seleções que disputarão o novo formato do torneio. Apesar de definirem seus adversários nesta tarde, as equipes, incluindo o Brasil, só conhecerão os horários e as sedes de cada partida no sábado, 6, quando a Federação Internacional de Futebol

(Fifa) divulgará a tabela completa.



Assim que o sorteio terminar, as equipes já terão o desenho completo da fase de grupos. O Mundial começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, com a final em Nova Jersey.

