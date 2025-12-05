Sorteio da Copa do Mundo 2026: assista ao vivo à transmissão

Copa do Mundo 2026: assista ao vivo ao sorteio que define chaveamentoAssista ao vivo à transmissão do sorteio, veja como será o sorteio da Copa do Mundo 2026 e saiba quando a Fifa divulgará horários e locais dos jogos
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira, 5, nos Estados Unidos, e marca o primeiro passo concreto para o planejamento das seleções que disputarão o novo formato do torneio.
Apesar de definirem seus adversários nesta tarde, as equipes, incluindo o Brasil, só conhecerão os horários e as sedes de cada partida no sábado, 6, quando a Federação Internacional de Futebol
(Fifa) divulgará a tabela completa.
A cerimônia começa às 14 horas (horário de Brasília). Nesta edição histórica, as bolinhas vão formar 12 grupos com quatro seleções cada, seguindo a divisão dos potes divulgados pela Fifa.
Ao fim da cerimônia, estarão definidos todos os confrontos da fase de grupos, assim como a ordem das rodadas, com exceção das vagas que serão preenchidas pela repescagem de março.
Na semana anterior, a Fifa confirmou os quatro potes que orientam a divisão dos grupos. O Brasil está no pote 1, junto aos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá e aos demais cabeças de chave. Esta será a maior Copa da história, com 48 seleções distribuídas em 12 grupos.
Assim que o sorteio terminar, as equipes já terão o desenho completo da fase de grupos. O Mundial começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, com a final em Nova Jersey.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026: assista ao vivo
Além das transmissões da TV Globo e do Sportv, o evento está ao vivo no GeTV, CazéTV e na plataforma Fifa+. Todas as etapas da formação dos grupos podem ser acompanhadas em tempo real.