Copa do Mundo 2026: Brasil conhecerá no sábado a ordem, locais e horários das partidas

Nesta sexta-feira, 5, o sorteio da Copa do Mundo de 2026 decidirá o caminho das seleções na fase de grupos. O evento será realizado em Washington, Estados Unidos, a partir das 14 horas de Brasília. No entanto, apenas no sábado, 6, o Brasil e os demais competidores terão as informações completas em relação à ordem, aos locais e horários das partidas. A Fifa divulgará o restante da programação no mesmo horário. Com 42 seleções já definidas, restam seis vagas, que, por meio de repescagem, terão os representantes determinados em março do próximo ano. Desse modo, o Mundial será disputado por 48 seleções pela primeira vez na história. Neste sentido, 12 grupos serão utilizados, com quatro integrantes cada.

Confira os 4 potes da Copa do Mundo Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2. Assim, quatro representantes europeus ganharão vaga da repescagem para o Mundial, enquanto os outros continentes terão direito a duas vagas. Relembre cada seleção presente na repescagem

Europa A: Itália, Irlanda do Norte, Bósnia e Herzegovina, e País de Gales Europa B: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia Europa C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo

Europa D: República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte. Intercontinental 1: República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia Intercontinental 2: Bolívia, Suriname e Iraque.