Onde vai ser a Copa do Mundo? Confira sedes dos próximos mundiais

A Copa do Mundo de 2030 terá formato inédito e será disputada em três continentes Crédito: Divulgação/ Fifa

Os países-sede das próximas Copas do Mundo, 2026 e 2030, estão oficialmente confirmados. Em 2026, o torneio retornará para a América do Norte; a última foi em 1994, e irá contar com três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já em 2030, terá seis países-sede; será a primeira Copa dividida em três continentes e seis países: Argentina, Uruguai e Paraguai (América do Sul), Espanha e Portugal (Europa) e Marrocos (África).

A Fifa, a partir da próxima edição da Copa do Mundo, irá adotar um novo formato. O torneio, até então, era formado por 32 seleções, divididas entre oito grupos, com quatro seleções cada, com oitavas, quartas, semis e final. Em 2026, o número de países participantes irá para 48, que serão divididos em 12 grupos com quatro seleções cada; os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. Os 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final. Copa do Mundo 2026 A eleição que concretizou Estados Unidos, México e Canadá como três países-sede ocorreu em 13 de junho de 2018, em Moscou. Conforme o regulamento, 203 membros do Comitê Executivo da FIFA tiveram direito a voto; 102 votos seriam necessários para a definição do país-sede. Os países da América do Norte competiram apenas contra Marrocos. Com 66% dos votos, Estados Unidos, Canadá e México foram eleitos para receber a 23ª edição da Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2026 será a primeira em três países sedes; CONFIRA

Copa do Mundo: confira as cidades e seus estádios

Estados Unidos:

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Filadélfia (Lincoln Financial Field)

Houston (NRG Stadium)

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Nova Jersey/Nova York (MetLife Stadium)*

San Francisco (Levi's Stadium)

Seattle (Lumen Field) México:

Cidade do México (Estádio Azteca)

Guadalajara (Estádio BBVA Bancomer)

Monterrey (Estádio Akron) Canadá:

Vancouver (BC Place)

Toronto (BMO Field)

*Final do torneio. Copa do Mundo 2030 100 anos após a primeira edição da Copa do Mundo, que ocorreu no Uruguai, o torneio centenário retornará ao país. Mas o país da América do Sul não será a única sede. Pela primeira vez, a Copa do Mundo acontecerá em três continentes. Além dos jogos na América, foram confirmados ainda os jogos na Europa (Espanha e Portugal) e África (Marrocos). A Fifa ainda irá definir os moldes da competição e quais cidades receberão jogos, mas se espera que a abertura seja no Uruguai e a fase final no continente europeu.