Futebol australiano: conheça esporte criado no país da Copa Feminina

A co-anfitriã da Copa do Mundo Feminina é conhecida pela criação do futebol australiano. Apesar do nome, a categoria esportiva possui regras diferentes

A mão na bola, o placar diferenciado e o campo ovalado são indicações de que o futebol australiano, ou Aussie Rules, não é o mesmo esporte disputado na Copa do Mundo Feminina de 2023. A categoria, criada na Austrália do século XIX, possui até um Mundial próprio.

O Museu Nacional da Austrália recorda as similaridades do esporte com um jogo aborígine, conhecido como marngrook, e o futebol gaélico na Irlanda. Apesar da inspiração, acredita-se que o esporte foi influenciado por partidas nas escolas inglesas.

A forma híbrida de futebol, praticada nesses espaços, exigia o estabelecimento de regras básicas para o seu funcionamento. Na Austrália, o seu precursor surgiu na forma de um renomado jogador de críquete, Thomas Wentworth Wills.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Futebol australiano: como se joga o esporte?

As partidas de futebol australiano são disputadas em quatro tempos de 20 minutos, a partir do momento em que a bola — parecida com a de rugby, de formato ovalado — é batida com força contra o chão pelo juiz.

O time é composto por 18 jogadores que jogam em um campo oval, normalmente adaptado do críquete, com dimensões entre 135 e 185 metros de comprimento e 110 e 155 metros de largura, segundo portal da Liga de Futebol Australiano dos Estados Unidos.

Dois postes erguidos nas duas extremidades do campo ovalado servem como gols. A pontuação é marcada para uma equipe caso a bola seja chutada completamente por cima da linha do gol.

Os jogadores podem atacar os atletas do time adversário, similar à maneira do futebol americano.

Futebol australiano: Copa Internacional de Futebol Australiano

A Associação de Futebol Australiano (AFL) é responsável por organizar as competições do esporte no país, usando a sigla AFLW para as mulheres. É a autoridade máxima no Aussie Rules pelo mundo.

Entre os torneios, encontra-se a Copa Internacional de Futebol Australiano (Australian Football International Cup ou AFL International Cup, em inglês). O evento, iniciado em 2002, objetivava promover o esporte de origem nacional.

A Austrália — até a última edição registrada em 2017 — sempre foi a anfitriã da AFL International Cup.

Copa Feminina: namoradas jogam em seleções que podem se enfrentar; VEJA

Futebol australiano: confira vídeo do esporte

Assista à trechos de uma partida de futebol australiano, esporte originário da Austrália, atualmente co-anfitriã da Copa do Mundo Feminina de 2023.