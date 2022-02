Eliminatórias para a Copa chegam à reta final com 15 seleções já classificadas

Próxima data Fifa, no fim de março, vai definir outras 15 que irão ao Catar; as duas restantes só serão conhecidas em junho, na repescagem intercontinental

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, estão próximas de se encerrarem, e 15 seleções já garantiram vaga no maior evento de futebol do Mundo. Além do próprio Catar, como país-sede, se classificaram Alemanha, Dinamarca, Brasil, Argentina, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Sérvia, Suíça, Croácia, Espanha, Irã e Coreia do Sul.

Restam então, 17 vagas a serem definidas, algumas bem encaminhadas, como é o caso do Equador, e outras decisões em confrontos eliminatórios. Das vagas restantes, outras 15 delas serão conhecidas no final de março: cinco da África, três da Europa, três da América do Norte, Central e Caribe, duas da América do Sul e duas da Ásia. As duas que ficarem faltando, serão definidas em junho, na repescagem intercontinental, vejas os cenários.

Sobre o assunto Fifa inicia venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Irã vence Iraque por 1 a 0 e se classifica para a Copa do Mundo do Catar

Coreia do Sul vence Síria e é a 15ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Europa

Com as 10 campeãs de grupos já classificadas — Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Sérvia, Suíça, Croácia e Espanha — as eliminatórias agora seguem para a fase de repescagem, onde foram definidas três chaves, com semifinal e final em jogo único, e só uma de cada se classifica. O destaque vai para o possível confronto entre Itália x Portugal, que já deixa de fora do Catar pelo menos uma das duas. Veja as chaves.

Chave A: Escócia x Ucrânia / País de Gales x Áustria.

Chave B: Rússia x Polônia / Suécia x República Tcheca.

Chave C: Itália x Macedônia do Norte / Portugal x Turquia.

África

Os cinco representantes da África serão definidos também em confrontos eliminatórios com os 10 vencedores de grupos da fase anterior. O grande destaque é o duelo entre Egito x Senegal, que coloca frente a frente os astros do Liverpool Salah e Mané. As partidas serão disputadas em confrontos de ida e volta, e quem avançar garante vaga no Catar. Veja os duelos.

Egito x Senegal

Camarões x Argélia

Gana x Nigéria

República Democrática do Congo x Marrocos

Mali x Tunísia

América do Sul

Com Brasil e Argentina já classificados com antecedência, as eliminatórias sul-americanas têm mais duas vagas diretas e uma na repescagem intercontinental. O Equador, 3º colocado, já está quase garantido e só precisa de um empate nos dois jogos restantes para confirmar a vaga. Uruguai, Peru, Chile e Colômbia também estão na briga. O quinto colocado fará o duelo de repescagem contra o representante da Ásia. Veja abaixo como está a tabela restando dois jogos para o fim das eliminatórias.

Segue o líder!

Confira como ficou a tabela atualizada depois de mais uma rodada das #EliminatóriasSulAmericanas pic.twitter.com/IYXIEjcQAt — CONMEBOL (@CONMEBOLBR) February 2, 2022

América do Norte, Central e Caribe

Restando quatro rodadas, nenhuma seleção da Concacaf garantiu vaga ainda. Serão três classificados de forma direta e uma vaga na repescagem intercontinental contra o representante da Oceania. No momento, o Canadá lidera, e é seguido por Estados Unidos, México e Panamá. Costa Rica também sonha com classificação. Veja como está.

¡Así quedaron las posiciones en las #CWCQ!



Here's where everyone stands pic.twitter.com/eXjFHsMzE5 — Concacaf (@Concacaf) January 31, 2022

Ásia

A Ásia já tem duas seleções classificadas: Irã e Coreia do Sul, ambas pelo grupo A. No B, Arábia Saudita, Japão e Austrália lutam para ficar entre os dois primeiros e garantirem a vaga direta. Os terceiros colocados dos dois grupos jogam entre si para definir quem vai para a repescagem intercontinental contra o quinto colocado da América do Sul. Veja a classificação.

Here's a look at how things stand on the #RoadToQatar!



How are you feeling about your team after Matchdays 7⃣ & 8⃣ ?#AsianQualifiers pic.twitter.com/ZDGuh31xYB — #WAC2022 (@afcasiancup) February 2, 2022

Oceania

Única eliminatória que ainda não começou por conta das restrições causadas pela Covid-19, as eliminatórias da Oceania vão acontecer toda no mês de março, no Catar. A OFC não dá vaga direta à Copa, apenas dá a campeã das eliminatórias o direito de disputar a repescagem intercontinental, que será contra o quarto colocado da Concacaf. Samoa, Samoa Americana e Tonga desistiram de participar, e as seleções foram divididas em dois grupos, onde os dois primeiros avançam para se enfrentar na fase eliminatória. Veja os grupos.

Grupo A: Ilhas Salomão, Taiti, Vanuatu, Ilhas Cook.

Grupo B: Nova Zelândia, Nova Caledônia, Fiji, Papua Nova Guiné.

Tags