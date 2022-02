Fifa e Uefa suspendem clubes e seleções da Rússia de todas as competições internacionais

Com a decisão, a Rússia estará fora da Copa do Mundo do Catar e da Eurocopa feminina, na Inglaterra; Spartak Moscou também será excluído da Liga Europa

O Conselho da FIFA e o Comitê Executivo da UEFA decidiram, em comum acordo, que os clubes e seleções russos estão suspensos de todas as competições internacionais de futebol até novo aviso. As medidas são uma resposta aos ataques da Rússia à Ucrânia. Segundo as entidades, o futebol está "totalmente unido e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia".

Com a decisão, a Rússia ficará fora da disputa da Eurocopa feminina, que acontece em julho, na Inglaterra, e da repescagem para a Copa do Mundo de 2022, deixando a seleção do país ausente da principal competição de futebol do planeta, que acontece em novembro, no Catar.

Quem também será afetado será o Spartak Moscou, que estava classificado para as oitavas de final da Liga Europa, onde enfrentaria o RB Leipzig, da Alemanha.

Confira abaixo a nota conjunta das entidades na íntegra

"Na sequência das decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e pelo Comitê Executivo da UEFA, que previa a adoção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram hoje em conjunto que todas as equipes russas, quer sejam equipes representativas nacionais ou equipes de clubes, serão suspensas da participação em ambas competições da FIFA e da UEFA até novo aviso.

Essas decisões foram adotadas hoje pelo Bureau do Conselho da FIFA e pelo Comitê Executivo da UEFA, respectivamente os mais altos órgãos decisórios de ambas as instituições em assuntos tão urgentes.

O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa voltar a ser um vetor de unidade e paz entre os povos".

