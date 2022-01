Fifa inicia venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Com promessa de bilhetes mais baratos em relação aos preços praticados nos últimos mundiais, primeira fase da comercialização vai até o dia 22 de fevereiro

A Fifa abriu, nesta quarta-feira, 19, a venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar. Desde às 7 horas (de Brasília), a entidade deu início às inscrições dos interessados nos produtos e pacotes disponibilizados. Esta etapa irá até o dia 22 de fevereiro. O torneio mundial está previsto para acontecer entre os dias 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

"Esta é uma Copa do Mundo para o Catar, para a região e para o mundo. Os tipos de ingressos apresentados hoje respondem ao objetivo da Fifa de levar o jogo ao maior número possível de torcedores ao redor do planeta", afirmou Fatma Samoura, secretária geral da Fifa.

Segundo o comunicado oficial, será irrelevante a data de envio das solicitações, pois todos os bilhetes serão atribuídos assim que a fase de solicitação for concluída. Caso a demanda ultrapasse a cota disponível, os ingressos serão distribuídos por sorteio.

Até o dia 8 de março, todos os candidatos receberão um comunicado informando se seu pedido foi parcial ou totalmente aceito, ou se foi rejeitado. Além disso, fornecerá instruções a serem seguidas e o prazo para pagamento dos ingressos atribuídos.

De acordo com a política de ingressos da entidade nas edições da Copa de 2010, 2014 e 2018, uma categoria de preço especial foi reservada para residentes do país anfitrião.

O comunicado também deu detalhes sobre as medidas de segurança contra a Covid-19. "A saúde continua sendo a principal prioridade da Fifa e do Estado do Catar", informou a nota.

O país fornecerá as diretrizes de saúde e segurança necessárias para proteger os participantes da competição e todos deverão seguir as instruções de viagem das autoridades.

