Catar inaugura estádio que receberá a abertura da Copa do Mundo de 2022

O estádio Al Bayt, que marcará a abertura da Copa do Mundo de 2022, foi inaugurado nesta terça-feira. Após um show que marcou a abertura oficial do estádio, a seleção do Catar enfrentou o Bahrein, em partida válida pela Copa Árabe, para estrear o primeiro palco do mundial.

Intensificando a festa dos torcedores da casa, o Catar venceu a partida por 1 a 0, com gol marcado por Abdulaziz Hatem, aos 24 minutos da segunda etapa. O torneio é considerado o evento teste crucial para a Copa de 2022.

O Al Bayt tem capacidade para cerca de 60 mil torcedores, ficando atrás apenas do Estádio de Lusail, que receberá a final da competição e terá estrutura para 80 mil espectadores. Além disso, o Al Bayt receberá, além da partida de estrei