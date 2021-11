A um ano da Copa do Mundo, restam 19 vagas para o Catar-2022

Restando um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2022, no Catar, 13 seleções já garantiram vaga no torneio, incluindo o Brasil. Outras 19 vagas seguem em disputa por todo o Mundo, com parte delas sendo definidas já na próxima data-Fifa, marcada para março de 2022.

Das seis eliminatórias continentais, cinco estão acontecendo normalmente em diferentes estágios. Dentre as seleções classificadas estão o país-sede, Catar; as dez vencedoras de grupos europeus — Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha; e Brasil e Argentina, que garantiram vaga com antecedência na América do Sul.

A Copa do Mundo de 2022 acontece no Catar e será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro, diferentemente do tradicional período entre junho e julho, devido ao clima quente e seco do país do Oriente Médio.

Europa - 13 vagas na Copa

Com a fase de grupos finalizada e dez seleções garantidas, as Eliminatórias Europeias vão começar o processo de repescagem para classificar mais três seleções. Participam do processo as 10 segundas colocadas nas qualificatórias e as duas melhores vencedoras de grupos da Nations League. A divisão em dois potes ficou assim:

Pote 1: Portugal, Itália, Rússia, Suécia, Escócia e País de Gales

Pote 2: Polônia, Macedônia do Norte, Turquia, Ucrânia, Áustria e República Tcheca.

As seleções do pote 1 jogarão confronto único contra as do pote 2 como mandantes na semifinal, em duelos definidos por sorteio. Quem avançar, joga a final por uma vaga na Copa do Mundo. A depender da sorte (ou azar), pode pintar um Portugal x Itália valendo vaga no Mundial, por exemplo.

Portugal de Cristiano Ronaldo caiu para a repescagem europeia (Foto: BERNADETT SZABO / POOL / AFP)



África - 5 vagas na Copa

A África já definiu as dez seleções que vão jogar um confronto eliminatório de ida e volta para carimbar o passaporte para o Catar: Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo.

Os confrontos serão definidos por sorteio e os vencedores se classificam à Copa do Mundo.

Salah foi autor de um dos gols do Liverpool na vitória diante do RB Leipzig. (Foto: Liverpool/ Twitter)



América do Sul - 4 vagas diretas e 1 na repescagem

As Eliminatórias da América do Sul são disputadas em pontos corridos com as dez seleções vinculadas à Conmebol. Restando quatro rodadas, Brasil e Argentina já garantiram vaga e o Equador está em situação bem encaminhada para se classificar também. A disputa por quarto e quinto lugares estão bem acirradas e quase todas (Colômbia, Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai) estão na briga. Apenas a Venezuela ficou para trás e tem chances remotas de classificação.

Messi comemora classificação da Argentina para a Copa do Catar (Foto: )



Ásia - 4 vagas diretas e 1 na repescagem

Também restando quatro rodadas, a fase final das qualificatórias da Ásia é dividida em dois grupos. O Irã está a uma vitória da classificação. Coreia do Sul e Arábia Saudita também estão com boa vantagem e não devem ter problemas para confirmar as respectivas vagas. Japão e Austrália brigam pela segunda vaga do grupo B, com os nipônicos um ponto à frente. Os terceiros colocados de cada grupo fazem um confronto entre eles para definir quem vai para a repescagem intercontinental.

Coreia do Sul, de Son Heung-min, tenta garantir vaga na Copa do Mundo (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)



América do Norte, Central e Caribe - 3 vagas na Copa e 1 na repescagem intercontinental

A fase final das eliminatórias da Concacaf são definidas com um octogonal, com os três primeiros levando as vagas diretas e o quarto indo para a repescagem. Restando seis rodadas, a situação ainda é indefinida. O Canadá lidera, mas só está dois pontos à frente do quarto colocado, Panamá. Estados Unidos e México são segundo e terceiro colocados, enquanto a Costa Rica corre por fora. Jamaica, El Salvador e Honduras têm chances mínimas.

Alphonso Davies tem guiado o Canadá na incrível campanha na Concacaf; o time lidera as Eliminatórias (Foto: Christof STACHE / AFP)



Oceania - 1 vaga na repescagem intercontinental

Sem vagas diretas na Copa do Mundo, a Oceania ainda não iniciou suas eliminatórias por conta dos casos de Covid-19. A ideia da OFC é que os jogos sejam disputados durante todo o mês de março em algum país seguro. Só uma seleção garante vaga na repescagem. A favorita, como sempre desde que a Austrália passou a disputar o qualificatório asiático, é a Nova Zelândia.