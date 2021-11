Portugal leva virada da Sérvia e vai para repescagem das Eliminatórias da Copa de 2022

Seleção portuguesa perde por 2 a 1, em Lisboa, e segue em busca de vaga no Mundial do Catar; sérvio avançam. Espanha ganha e se garante na Copa

Portugal teve tudo para garantir vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas vai precisar disputar a repescagem das Eliminatórias Europeias. Neste domingo, a seleção comandada por Fernando Santos só precisava do empate para se classificar e até abriu o placar, mas perdeu de virada da Sérvia por 2 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. O triunfo garantiu os sérvios no Mundial do próximo ano.

No primeiro tempo, Renato Sanches deixou os donos da casa em vantagem após vacilo de Guidej na saída de bola, logo no primeiro minuto, mas Tadic empatou aos 34, em chute de dentro da área que desviou em Danilo Pereira e atrapalhou o goleiro Rui Patrício. Nos acréscimos da segunda etapa, Mitrovic aproveitou grande jogada de Tadic e desviou de cabeça para garantir a vitória da Sérvia.

Com o resultado, a Sérvia ficou na liderança do Grupo A das Eliminatórias Europeias, com 20 pontos. Já Portugal terminou em segundo lugar, com 17 pontos, e vai precisar disputar a repescagem para ir à próxima Copa do Mundo.

Jogando em casa, a seleção portuguesa abriu o placar logo no primeiro minuto. Bernardo Silva pressionou a saída de bola visitante, roubou a bola de Guidej e deixou com Renato Sanches, que entrou com espaço na área e chutou forte para superar o goleiro Rajkovic.

Precisando da virada para se classificar diretamente para a Copa do Mundo, a Sérvia se lançou ao ataque. Aos 11 minutos, Vlahovic recebeu dentro da área, dominou e bateu cruzado, acertando a trave.

Já aos 34, Milinkovic-Savic recebeu cruzamento e ajeitou para Tadic, que levou para o pé esquerdo e finalizou forte. A bola desviou em Danilo Pereira e atrapalhou o goleiro Rui Patrício, que não conseguiu segurar e viu ela morrer dentro do gol.

Ainda no primeiro tempo, Kostic balançou a rede pelo lado de fora em chute que desviou em João Cancelo. Pouco antes do intervalo, Vlahovic marcou após finalizar duas vezes, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

Na segunda etapa, Portugal chegou ainda menos ao ataque, se fechando por completo. A Sérvia encontrou dificuldade para ameaçar a meta de Rui Patrício, chegando apenas em cabeçadas de Mitrovic.

Foi assim, no entanto, que os visitantes buscaram a virada. Após grande jogada de Tadic pela direita, Mitrovic testou forte para baixo e garantiu a seleção comandada por Dragan Stojkovic na Copa do Mundo de 2022.

Espanha vence a Suécia e também se classifica

Quem também se classificou para a Copa do Mundo de 2022 foi a Espanha. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Luis Henrique derrotou a Suécia por 1 a 0 no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, e confirmou a primeira posição do Grupo B das Eliminatórias Europeias.

O único gol da partida foi marcado por Álvaro Morata, já aos 40 minutos do segundo tempo. Após chute na trave de Dani Olmo, o centroavante da Juventus ficou com a sobra dentro da área, dominou e tocou por cima do goleiro Olsen para balançar a rede.

