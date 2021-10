Vídeo: Neymar revela que 2022 pode ser sua última Copa do Mundo

O jogador do PSG afirmou que não sabe se terá condições mentais de aguentar mais futebol. Atualmente, Neymar possui 113 jogos pela seleção brasileira. Veja vídeo do craque sobre sua possível última Copa do Mundo

Destaque da seleção brasileira, o jogador Neymar Jr., 29 anos, contou que pode encerrar a sua carreira em Copas do Mundo no ano de 2022, no Qatar. O jogador do PSG afirmou que não sabe se terá condições mentais de aguentar mais futebol. Veja vídeo abaixo:

“Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo. Encaro como a última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol”, diz o jogador, em entrevista concedida ao documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN.

Atualmente, Neymar possui 113 jogos pela seleção brasileira, com 69 gols e 44 assistências. Em sua trajetória, ele conta com quatro conquistas do Superclássico das Américas, em 2011, 2012, 2014 e 2018, uma Copa das Confederações, em 2013, e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2016.

“Vou fazer de tudo pra chegar muito bem, ganhar com meu país e realizar meu maior sonho [que tenho] desde pequeno, e espero poder conseguir”, destaca o atacante.

O Brasil lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com 27 pontos, e está próximo de carimbar sua vaga ao Qatar. A equipe comandada por Tite volta a entrar em campo neste domingo, 10, quando enfrenta a Colômbia, às 18h (de Brasília).

