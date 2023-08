Fifa abre processo disciplinar contra Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, por conduta na Copa

Presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales carrega a jogadora Athenea del Castillo no ombro após conquista do título da Copa do Mundo Feminina Crédito: DAVID GRAY / AFP

Nesta quinta-feira, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou que abriu um processo disciplinar contra o presidente da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), Luis Rubiales, por sua conduta na final da Copa do Mundo Feminina. "O Comitê Disciplinar da FIFA informou hoje Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que está abrindo um processo disciplinar contra ele com base nos eventos ocorridos durante a final da Copa do Mundo Feminina da FIFA™, em 20 de agosto de 2023", escreveu a entidade em comunicado oficial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Fifa não cita o beijo dado por Rubiales na jogadora espanhola Jennifer Hermoso durante as comemorações do título mundial como motivo da abertura do processo. A ação do cartola gerou muita repercussão e revolta de personalidades e organizações.

Entretanto, o comunicado afirma que os "eventos podem constituir violações do artigo 13, parágrafos 1 e 2 do Código Disciplinar da FIFA". Artigo 13 – 1. Associações e clubes, bem como seus jogadores, dirigentes e quaisquer outros membros e/ou pessoas que exerçam função em seu nome, deverão respeitar as Leis do Jogo, bem como os Estatutos da FIFA e as regulamentos, diretivas, diretrizes, circulares e decisões, e cumprir com os princípios de fair play, lealdade e integridade. Artigo 13 – 2. Por exemplo, qualquer pessoa que aja de qualquer uma das seguintes formas pode estar sujeita

a medidas disciplinares:

a) violar as regras básicas de conduta decente;

b) insultar de qualquer forma uma pessoa singular ou coletiva, especialmente através do uso de gestos, sinais ou linguagem ofensiva;



c) utilização de evento desportivo para manifestações de carácter não desportivo;

d) comportar-se de uma forma que coloque o esporte futebol e/ou FIFA em

descrédito;



e) alterar ativamente a idade dos jogadores indicada nos bilhetes de identidade que eles

produzir em competições sujeitas a limites de idade. Em seguida, a Fifa esclarece que seu Comitê Disciplinar não fornecerá mais informações sobre o processo até emitir uma decisão final sobre o caso de Rubiales.