Presidente espanhol considera beijo em Jenni Hermoso como 'gesto inaceitável'

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou, nesta terça-feira (22), como um "gesto inaceitável" o beijo que o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, deu na jogadora Jenni Hermoso , julgando as desculpas do dirigente como "insuficientes".

A jogadora já havia aparecido em um vídeo que mostra a comemoração da equipe no vestiário. "Não gostei, hein!", disse Hermoso rindo, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.

"Há um fato que tenho que lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras, pelo que com certeza me equivoquei", disse o dirigente, em referência a seu beijo em Hermoso.