Espanha x Inglaterra: onde assistir e horário da final da Copa Feminina

Horário: 7 horas (horário de Brasília)

7 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália

: Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália Data : Domingo, 20 de agosto de 2023

: Domingo, 20 de agosto de 2023 Transmissão ao vivo: Globo, Globoplay, SporTV, CazéTV (YouTube e Twitch) e FIFA+

Final da Copa do Mundo Feminina 2023: quanto ganha a seleção vencedora?

O prêmio da Copa Mundial Feminina deste ano apresenta um dos maiores prêmios da história do campeonato. Quem vencer leva em torno de R$ 20,3 milhões, e o segundo lugar R$14,4 milhões.

Serão distribuídos US$ 110 milhões (R$527,9 milhões) às federações de futebol. Na Copa do Mundo 2022, no Qatar, a Fifa distribuiu US$ 440 milhões (aproximadamente R$ 2,11 bilhões) às equipes masculinas.

