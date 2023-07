Seleção feminina desembarca em Adelaide para estreia na Copa do Mundo

Um dia antes da estreia na Copa do Mundo feminina, a seleção brasileira chegou neste domingo, 23, em Adelaide, cidade australiana onde o time fará seu primeiro jogo no torneio, contra o Panamá, nesta segunda, 24.

A delegação deixou Brisbane pela manhã e embarcou em voo fretado, que durou cerca de duas horas. Ao chegar no hotel no começo da tarde, as jogadoras foram recebidas por torcedores, que foram ao local para apoiar a equipe antes do primeiro desafio na competição.

A atacante Andressa Alves agradeceu o acolhimento dos fãs na Austrália e ressaltou a importância da torcida para ir longe no Mundial.

"É importante a gente se sentir abraçada. Sabemos que no Brasil tem muita gente torcendo por nós e chegar aqui e ver todo mundo cantando, gritando nosso nome foi muito importante. Esperamos ver todo mundo amanhã no estádio, porque vamos dar o nosso melhor para conquistar nossa primeira vitória na Copa do Mundo. Ficamos muito felizes e surpresas, porque não sabíamos que tantas pessoas estariam aqui nos esperando. Obrigada pelo carinho", disse.

As atletas realizaram seu último treinamento antes da partida neste domingo. Elas foram ao campo do SA Football Centre para receber as últimas instruções da técnica Pia Sundhage para o jogo de estreia.

O duelo contra o Panamá acontecerá nesta segunda-feira, às 8 horas. A partida, válida pelo Grupo F, será disputada no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.