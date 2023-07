Dia 3 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

A Copa do Mundo Feminina segue a todo vapor e mais quatro jogos marcaram a rodada. Acompanhe tudo que rolou nas partidas

Mais quatro jogos agitaram a Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e Nova Zelândia. Sempre favorita, a seleção dos Estados Unidos não teve dificuldades para vencer o Vietnã. O mesmo aconteceu com o Japão, que por nenhum momento teve sua vitória ameaçada e goleou a Zâmbia. Inglaterra e Dinamarca sofreram, mas conquistaram o triunfo frente ao Haiti e China, respectivamente.



O mundial volta a campo já neste domingo, 23. Às 2 horas, Suécia e África do Sul duelam pelo grupo G. Um pouco mais tarde, às 4 horas, Holanda e Portugal se enfrentam no Grupo E. Fechando o dia, a atual campeã, França, tem partida contra a Jamaica. Esse confronto é do Grupo F, mesmo chaveamento da seleção brasileira.

Estados Unidos 3 x 0 Vietnã

As americanas sempre chamam atenção nos mundiais por sua força, sendo assim, uma das candidatas a levar o título. Diante do Vietnã, isso se provou. Sem muita dificuldades, os Estados Unidos venceram pelo placar de 3 a 0. Sophia Smith foi o grande destaque do jogo, marcando dois gols. Lindsey Horan definiu a partida.

A craque Alex Morgan ainda desperdiçou uma penalidade no primeiro tempo. Com o resultado, o time já assume a liderança do Grupo E.

Jogo entre Inglaterra e Haiti, pela Copa do Mundo Feminina Crédito: PATRICK HAMILTON / AFP

Zâmbia 0 x 5 Japão

A goleada da rodada ficou a cargo das japonesas. Sem dificuldades, as asiáticas golearam por 5 a 0 a seleção da Zâmbia. Hinara Miyazawa, na etapa inicial, começou a construir o placar. No segundo tempo, foi um passeio do Japão. Mina Tanaka, Hinata Miyazawa (novamente) e Jun Endo confirmaram o largo resultado.

Zâmbia ainda teve a expulsão de Charly Musonda, nos minutos finais do confronto. O duelo foi válido pelo Grupo C do torneio.

Jogo entre Japão e Zâmbia, pela Copa do Mundo Feminina Crédito: SAEED KHAN / AFP



Inglaterra 1 x 0 Haiti

As inglesas não tiveram vida fácil contra Haiti no Grupo D, O gol solitário de Georgia Stanway, de pênalti, no primeiro tempo, garantiu o triunfo britânico. Vale ressaltar que a cobrança ocorreu duas vezes. Isso porque, na primeira oportunidade, a goleira haitiana Théus defendeu.

No entanto, a árbitra da partida observou que a arqueira se adiantou. Na segunda chance, Stanway bateu firme, marcando o único tento da partida.

Jogo entre Inglaterra e Haiti, pela Copa do Mundo Feminina Crédito: PATRICK HAMILTON / AFP

Dinamarca 1 x 0 China

No Grupo D, Dinamarca e China realizaram um jogo pouco movimentado. Apenas na etapa final, já aos 44 minutos do segundo tempo, Amalie Vangsgaard confirmou a vitória dinamarquesa.

As chinesas ainda tentaram buscar o empate, mas não foram efetivas em suas chegadas ao ataque.