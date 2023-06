Copa do Mundo Feminina: veja lista de convocadas da seleção brasileira

Repórter do caderno de Esportes

Técnica sueca Pia Sundhage anunciou em coletiva nesta terça-feira, 27, a lista de jogadoras brasileiras que irão representar o Brasil no Mundial

O Brasil está listado para a Copa do Mundo Feminina. Na tarde desta terça-feira, 27, a técnica Pia Sundhage anunciou as 26 jogadoras que irão representar a seleção brasileira no Mundial. A competição mundial irá ocorrer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, entre a Austrália e a Nova Zelândia.

Confira lista de convocadas da seleção brasileira:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos) e Bárbara (Flamengo)

Defensoras: Antonia (Levante UD-ESP), Bruninha (Gotham City-EUA), Kathellen (Real Madrid-ESP), Lauren (sem clube), Rafaelle (sem clube), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Tamires (Corinthians)



Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina/EUA), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride/EUA), Ana Vitória (Sem clube), Ary Borges (Louisville City/EUA)

Atacantes: Geyse (Barcelona/ESP), Andressa Alves, Nycole (Benfica/POR), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes, Debinha (Kansas City) e Marta (Orlando Pride/EUA)

A estreia do Brasil na Copa Feminina ocorrerá no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, cidade da Austrália. Antes disso, a equipe de Pia Sundhage enfrenta o Chile em amistoso marcado para o próximo domingo, 2, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).



