Tabela Copa América 2024: dia e horário de jogos - fase de grupos

A Copa América de 2024 começa no dia 20 de junho e já tem jogos e grupos definidos; confira tabela com dia e horário das partidas de todas as seleções

A Copa América começa oficialmente no dia 20 de junho e tem previsão para terminar no dia 14 de julho. Com todas as seleções e quatro grupos já definidos, a atual campeã Argentina vai estar na estreia da competição no dia 20 de junho contra o Canadá, às 21 horas (horário de Brasília).

Tabela da Copa América 2024: jogos por grupo com dia e horário



Confira a tabela completa com dia e horário de todos os jogos da fase de grupos