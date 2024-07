Uruguai x Colômbia: onde assistir ao vivo e horário - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Uruguai e Colômbia se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de julho (10/07), pela semifinal da Copa América 2024. A partida será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, às 21 horas (horário de Brasília).

O Uruguai chega embalado para o confronto. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C com nove pontos e 100% de aproveitamento. No entanto, passou por dificuldades ao enfrentar o Brasil e, após um empate no tempo normal, só conseguiu concretizar sua classificação nas cobranças de pênaltis.

A Colômbia, apesar de não ter alcançado 100% de aproveitamento na fase de grupos, teve vida mais fácil nas quartas de final. Ao enfrentar o Panamá, a equipe de James Rodriguez goleou por 5x0 e vem com confiança para enfrentar os rivais.

Brasil é derrotado nos pênaltis para o Uruguai e está eliminado da Copa América; CONFIRA