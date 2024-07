Resultado de Brasil x Colômbia: quanto foi o jogo? Veja placar

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Crédito: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Brasil e Colômbia jogaram hoje, terça-feira, 2 de julho (2/07), pela 3ª rodada da Copa América 2024. A partida foi disputada no Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, e começou às 22 horas (horário de Brasília).

Olimpíadas: ENTENDA por que seleção brasileira masculina de futebol não jogará



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resultado de Brasil 1 x 1 Colômbia: quanto foi o jogo? Veja placar

A seleção brasileira saiu na frente com gol de falta de Raphinha, aos 11 minutos do primeiro tempo. Mas nos acréscimos da primeira etapa, aos 47 minutos, a Colômbia empatou com gol de Muñoz.