Argentina x Guatemala: onde assistir ao vivo ao jogo - Amistoso

A partida marca o fim da preparação da Albiceleste para a competição. Já para a Guatemala, o jogo será uma sequência após o bom início nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Argentina x Guatemala: onde e quando assistir?

O amistoso entre Argentina e Guatemala acontece no estádio FedEx Field, Maryland, Estados Unidos, nesta sexta-feira, 14, às 21h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada).

Argentina x Guatemala: possíveis escalações

Argentina

Emiliano Martínez; Quarta, Tagliafico, Lisandro Martínez e Marcos Acuña; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Leo Messi, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho.

Técnico: L.Scaloni.