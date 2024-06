Copa América 2024 ao vivo: onde assistir aos jogos na TV e online

Saiba quando começa e como encontrar as transmissões ao vivo dos jogos da Copa América 2024; você pode assistir na TV ou online, pago ou de graça

A Copa América 2024 começa os jogos com a última campeã, Argentina, enfrentando a seleção do Canadá. A partida de abertura está prevista para a quinta-feira, 20 de junho, a partir das 21 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta, a cabo e streaming.

A competição sul-americana convidou seis seleções da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) a participarem na nova edição. Na prática, a inclusão do Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica e Panamá totaliza 16 equipes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sediada nos Estados Unidos, a Copa América passará por 13 cidades e 14 estádios em suas disputas. A última, marcada para o dia 14 de julho, acontecerá no SoFi Stadium, no subúrbio de Los Angeles.