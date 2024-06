Copa América inicia sequência de grandes torneios de futebol nos EUA

Os Estados Unidos fazem sua estreia como capital do futebol nos próximos anos com a Copa América, ponto de partida da grande aposta do país em um esporte ao qual historicamente pouco abriu as portas.

O torneio continental, o mais antigo do mundo entre seleções, será o primeiro dos grandes eventos que vão acontecer nos EUA nos próximos anos, com o Mundial de Clubes da Fifa em seu novo formato em 2025 e a Copa do Mundo de 2026, que o país irá organizar em conjunto com Canadá e México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os EUA, que também vão sediar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, encaram um período decisivo em sua estratégia de consolidar o 'soccer' masculino, já que tanto a liga como a seleção femininas são referência em nível mundial há vários anos.