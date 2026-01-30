Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistir

Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistirLeão do Pici encara o Azulão, neste sábado, 31, às 16h30min, pela segunda rodada da segunda fase do Estadual
No último compromisso antes do aguardado Clássico-Rei, o Fortaleza entra em campo neste sábado, 31, a partir das 16h30min, para o sexto jogo da temporada, diante do Iguatu, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Tricolor
Invicto, o Tricolor ainda não sofreu gol no Estadual e quer manter a escrita para superar o Azulão e se aproximar da vaga na semifinal — pode até já se garantir com uma vitória, a depender dos resultados de Horizonte (enfrenta o Ceará) e Ferroviário (pega o Floresta) na rodada.
Mesmo sem ainda ter apresentado boas exibições, o Leão faz campanha confortável no Manjadinho: quatro vitórias e um empate em cinco partidas, com sete gols anotados e a baliza zerada. Terminou a primeira fase na liderança do Grupo A e também está no topo da chave nesta segunda etapa.
Para o confronto, o técnico Thiago Carpini deverá repetir o esquema com três zagueiros, já que ainda não tem lateral-esquerdo à disposição — tem usado Lucas Crispim na ala — e conta com poucos atacantes no elenco, o que inviabilizaria um sistema com mais homens de frente. Pierre, com lombalgia, deve seguir como baixa, o que abre espaço para Lucas Sasha e Rodrigo formarem parceria como volantes titulares.
O duelo do Iguatu também será o último teste do Fortaleza antes do primeiro embate contra o arquirrival Ceará, marcado para o próximo domingo, 8, no encerramento da segunda fase do Estadual. Carpini tem procurado dar o encaixe ideal à equipe e, diante das circunstâncias, parece ter adotado o 3-5-2. A formação garante solidez defensiva ao time — ao menos diante de adversários mais frágeis —, mas tem deixado a desejar na parte ofensiva.
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Azulão
O Azulão do Centro-Sul também quer se garantir entre os quatro melhores da competição e ainda ostenta invencibilidade: quatro empates e um triunfo em cinco confrontos. O time comandado por Washington Luiz avançou na terceira posição da chave B e é vice-líder do grupo na segunda fase, com um ponto — estreou com igualdade por 1 a 1 com o Horizonte.
O Iguatu também vai ficar de olhos nos resultados de Ceará e Floresta na rodada e definirá o futuro no fechamento da segunda fase, contra o Ferroviário, no próximo fim de semana.
O treinador tem algumas dúvidas para o duelo no PV. O lateral Talisson Calcinha e o zagueiro Victor Salvador, com problemas musculares, são dúvidas, enquanto Tiaguinho e Piauí disputam posição no ataque. Se os defensores não puderem ir a campo, Eric e Wagner Vidal, respectivamente, deverão ser os escolhidos.
O Iguatu tem velhos conhecidos dos tricolores: os zagueiros Diguinho e Max Oliveira e o volante Rogério, todos revelados pelo clube do Pici.
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: retrospecto
Este será o quinto encontro entre as equipes na história do Campeonato Cearense, com domínio absoluto do Fortaleza: quatro vitórias em quatro jogos, todos com mando de campo do Leão, a exemplo deste sábado, 31. O mais recente foi em 2024, com triunfo tricolor por 3 a 1 — Calebe, duas vezes, e Thiago Galhardo anotaram os gols.
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: prováveis escalações
Fortaleza
3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Iguatu
5-4-1: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal (Victor Salvador), Diguinho, Max Oliveira e Eric (Talisson Calcinha); Rogério, Caio Soares, Jeffinho e Tiaguinho (Piauí); Cássio. Téc: Washington Luiz
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: ficha técnica
- Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza
- Data: 31/1/2026
- Horário: 16h30min
- Árbitro: Léo Simão
- Assistentes: Renan Aguiar e Beatriz Ferreira
- VAR: Magno Cordeiro
Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão
- TV Verdes Mares
- TVC
- Goat
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube O POVO e Esportes O POVO