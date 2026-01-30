Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistir

Volante Rodrigo comemorando gol marcado pelo Fortaleza contra o Horizonte / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

No último compromisso antes do aguardado Clássico-Rei, o Fortaleza entra em campo neste sábado, 31, a partir das 16h30min, para o sexto jogo da temporada, diante do Iguatu, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Tricolor Invicto, o Tricolor ainda não sofreu gol no Estadual e quer manter a escrita para superar o Azulão e se aproximar da vaga na semifinal — pode até já se garantir com uma vitória, a depender dos resultados de Horizonte (enfrenta o Ceará) e Ferroviário (pega o Floresta) na rodada.

O duelo do Iguatu também será o último teste do Fortaleza antes do primeiro embate contra o arquirrival Ceará, marcado para o próximo domingo, 8, no encerramento da segunda fase do Estadual. Carpini tem procurado dar o encaixe ideal à equipe e, diante das circunstâncias, parece ter adotado o 3-5-2. A formação garante solidez defensiva ao time — ao menos diante de adversários mais frágeis —, mas tem deixado a desejar na parte ofensiva. Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: como chega o Azulão O Azulão do Centro-Sul também quer se garantir entre os quatro melhores da competição e ainda ostenta invencibilidade: quatro empates e um triunfo em cinco confrontos. O time comandado por Washington Luiz avançou na terceira posição da chave B e é vice-líder do grupo na segunda fase, com um ponto — estreou com igualdade por 1 a 1 com o Horizonte.

O Iguatu também vai ficar de olhos nos resultados de Ceará e Floresta na rodada e definirá o futuro no fechamento da segunda fase, contra o Ferroviário, no próximo fim de semana. O treinador tem algumas dúvidas para o duelo no PV. O lateral Talisson Calcinha e o zagueiro Victor Salvador, com problemas musculares, são dúvidas, enquanto Tiaguinho e Piauí disputam posição no ataque. Se os defensores não puderem ir a campo, Eric e Wagner Vidal, respectivamente, deverão ser os escolhidos. O Iguatu tem velhos conhecidos dos tricolores: os zagueiros Diguinho e Max Oliveira e o volante Rogério, todos revelados pelo clube do Pici.

Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: retrospecto Este será o quinto encontro entre as equipes na história do Campeonato Cearense, com domínio absoluto do Fortaleza: quatro vitórias em quatro jogos, todos com mando de campo do Leão, a exemplo deste sábado, 31. O mais recente foi em 2024, com triunfo tricolor por 3 a 1 — Calebe, duas vezes, e Thiago Galhardo anotaram os gols. Fortaleza x Iguatu pelo Cearense 2026: prováveis escalações Fortaleza

3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini Iguatu

5-4-1: Zé Rafael; Biel Potiguar, Wagner Vidal (Victor Salvador), Diguinho, Max Oliveira e Eric (Talisson Calcinha); Rogério, Caio Soares, Jeffinho e Tiaguinho (Piauí); Cássio. Téc: Washington Luiz