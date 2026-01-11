Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pelo Campeonato CearenseTubarão e Leão se enfrentam a partir das 18 horas, no Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 11 de janeiro (11/1), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo ; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan e Thalisson; Mena, Jefinho e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Sasha, Pierre e Crispim; Pochettino, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini
