Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Tubarão e Leão se enfrentam a partir das 18 horas, no Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 11 de janeiro (11/1), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto: