Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza e Ferroviário vão se reencontrar no PV / Crédito: FÁBIO LIMA

Em um dos principais confrontos do futebol cearense, Ferroviário e Fortaleza entram em campo neste domingo, 11, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (de Brasília), para medir forças pela 2ª rodada do Campeonato Estadual.

O Clássico das Cores reúne dois times que buscam conquistar confiança neste início de temporada. Pelo lado coral, o objetivo é conquistar a segunda vitória seguida no certame. Já no Tricolor, a expectativa é de começar 2026 com o pé direito.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Leão Vivendo um cenário de reformulação após o rebaixamento à Série B no fim do ano passado, o Leão do Pici inicia a temporada de 2026 ainda com indefinições no elenco, mas ciente de que uma campanha consistente no Campeonato Cearense pode servir como base de confiança para a disputa da Segundona, que terá início apenas em março. Para liderar o processo, o clube apostou no técnico Thiago Carpini, ex-Vitória e Juventude. "Vamos encarar com seriedade e respeito cada competição. Fala-se muito aqui em acesso, mas também temos o Campeonato Cearense, que faz dois anos que o Fortaleza não conquista o título, e acho que esse é um desafio", disse o técnico tricolor ainda na apresentação oficial. A tendência é que o treinador leve a campo uma equipe bastante próxima da base utilizada em 2025. No gol, por exemplo Brenno deve ser mantido como titular, visto que João Ricardo segue entregue ao departamento médico. Já a defesa deve ser formada por Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Diogo Barbosa, enquanto que Lucas Sasha, Pierre e Pochettino fecham a trinca no meio-campo. No ataque, os escolhidos tendem a ser Herrera, Adam Bareiro e Moisés. A principal novidade em relação ao time da reta final da Série A é o zagueiro argentino Cardona, que retorna de empréstimo e deve ganhar espaço nesta temporada.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Ferrão Do outro lado, o Ferroviário chega embalado e confiante. Na estreia, na última terça-feira, 6, o Tubarão da Barra venceu o Maracanã por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O resultado foi fruto de uma estratégia tática eficiente, marcada por boa organização defensiva e transições rápidas. O golaço de bicicleta marcado por Kiuan, já no segundo tempo, simbolizou a maturidade da atuação coral. Internamente, o Campeonato Cearense é tratado como prioridade absoluta pelo Ferroviário. O clube busca encerrar um jejum de mais de 30 anos sem o título estadual — a última conquista ocorreu em 1995. Agora sob gestão oficial da SAF administrada pela empresa Makes, o Ferrão apostou no técnico português Nuno Pereira para liderar o projeto e acredita que o Estadual pode ser o palco ideal para recolocar o clube no protagonismo local.

"Se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida. Estamos prontos e preparados. A gente sabe o jogo difícil que é contra o Fortaleza, o peso que tem o Fortaleza, mas vamos fazer essa rivalidade sadia dentro de campo. Se Deus quiser, a gente vai fazer um grande partida e sair com a vitória", disse o presidente do Ferroviário, Rodger Raniery, em entrevista concedida ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 10.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: os destaques do jogo No Tricolor, o destaque deve ficar por conta do atacante Bareiro, que se tornou um dos grandes destaques da equipe na reta final da Série A 2025. Já pelo lado do Tubarão, o protagonismo tende a ser do atacante Jefinho, que deu assistência na vitória diante do Maracanã. Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: retrospecto Na história, de acordo com o site oGol, Ferroviário e Fortaleza se enfrentaram em 87 jogos oficiais, com 46 vitórias do Tricolor, 25 empates e 16 triunfos do Ferrão. A última vez em que os times se enfrentaram foi no dia 8 de março de 2025, quando o Leão venceu por 1 a 0 em duelo válido pela semifinal do Estadual.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: análise de Filipe Vasconcelos "A ideia é que, apesar de o Fortaleza ter mantido uma base de seu elenco da temporada passada e ser favorito claro para o confronto, o Ferroviário faça jogo duro e competitivo, assim como foi na vitória conquistada na primeira rodada, diante do Maracanã, por 1 a 0. Diante disso, será interessante ver como o time de Thiago Carpini vai lidar em ter a bola por boa parte do jogo, tônica essa que deve se repetir na maioria dos jogos que o clube vai enfrentar na Série B", avalia a jornalista do O POVO. Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: provável escalação Ferroviário