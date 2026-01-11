Transmissão de Ferroviário x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Atacante Adam Bareiro será titular do Fortaleza na estreia do Estadual / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 11, às 18 horas, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela TV Verdes Mares e TVC, na TV aberta, e pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Ferroviário x Fortaleza: situação dos times e escalações Ferroviário

O Ferroviário chega embalado e confiante. Na estreia, na última terça-feira, 6, o Tubarão da Barra venceu o Maracanã por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O resultado foi fruto de uma estratégia tática eficiente, marcada por boa organização defensiva e transições rápidas. O golaço de bicicleta marcado por Kiuan, já no segundo tempo, simbolizou a maturidade da atuação coral.

Escalação do Ferroviário: 4-3-3: Sivaldo ; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan e Thalisson; Mena, Jefinho e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Fortaleza

Vivendo um cenário de reformulação após o rebaixamento à Série B no fim do ano passado, o Leão do Pici inicia a temporada de 2026 ainda com indefinições no elenco, mas ciente de que uma campanha consistente no Campeonato Cearense pode servir como base de confiança para a disputa da Segundona, que terá início apenas em março.Para liderar o processo, o clube apostou no técnico Thiago Carpini, ex-Vitória e Juventude.

Escalação do Fortaleza: 4-3-3: Brenno; Mancuso, Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Sasha, Pierre e Crispim; Pochettino, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini