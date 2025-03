Final do Cearense 2025 teve mais de 53 mil torcedores em Clássico-Rei no Castelão

Além do grande público de 2025, o confronto gerou uma arrecadação significativa. A renda bruta da partida foi de R$ 1.574.557,00, com uma receita líquida de R$ 575.467,49

Mantendo a tradição de duas torcidas nas arquibancadas, a final do Campeonato Cearense contou novamente com grande público. No último sábado, 22, 53.676 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar o empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, resultado que garantiu o bicampeonato do Alvinegro e o 47º título estadual de sua história.

Embora expressivo, o número de espectadores foi inferior ao registrado nas duas últimas finais, que também tiveram Vovô e Leão como protagonistas. Em 2023, quando o Tricolor do Pici sagrou-se campeão, 56.491 torcedores compareceram ao estádio.