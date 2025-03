Árbitro relata em súmula que assistente foi atingido por um chinelo durante Clássico-Rei

Rafael Klein, responsável por apitar a final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza, também citou o arremesso de bolas de papel e garrafa com líquido no campo

O momento aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Marinho foi cobrar escanteio e ficou próximo dos torcedores do Vovô. O jogador, que já atuou pelo clube alvinegro, foi hostilizado com “bolas de papel, chinelo e garrafa com líquido”, de acordo com o relato de Rafael Klein na súmula.

Árbitro do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza no sábado passado, dia 22, pela final do Campeonato Cearense, Rafael Klein relatou, na súmula do jogo, que o assistente Alex Ang Ribeiro foi atingido nas costas por um chinelo, objeto que foi arremessado da arquibancada, no setor ocupado por torcedores alvinegros.

“Informo que aos 22 minutos e 47 minutos do primeiro tempo, em decorrência de, no momento da cobrança de um tiro de canto, objetos foram arremessados no campo vindo da direção da torcida mandante (bolas de papel, chinelo e garrafa com líquido), onde um chinelo atingiu as costas do assistente 2 Alex Ang Ribeiro, sendo necessário a paralisação da partida e a solicitação de reforço policial”, escreveu o árbitro Fifa no documento.



Além dos objetos arremessados no campo, Marinho foi alvo de ofensas homofóbicas. A situação também ocorreu em outros momentos da partida, com cânticos proferidos por ambas as torcidas.

Na súmula, o árbitro relatou o seguinte: “Aos 28 minutos, o sistema de telão do estádio anunciou o alerta sobre a proibição de cânticos homofóbicos, cantados por ambas as torcidas”.