Saiba em quais setores a biometria facial é exigida no Clássico-Rei da final do Cearense

Reconhecimento facial não será obrigatório em apenas três setores do estádio. Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 22, pela grande decisão do Estadual 2025

Finalistas, Ceará e Fortaleza vão decidir quem será o campeão do Campeonato Cearense de 2025 neste sábado, 22, às 16h30min (de Brasília), na Arena Castelão. Diante de um Clássico-Rei com tanta relevância, os torcedores lotarão seus respectivos espaços no Gigante da Boa Vista para apoiarem seus clubes rumo à mais um título estadual.

Implementado neste mês, o reconhecimento facial da Arena Castelão visa proporcionar maior controle do fluxo de pessoas no estádio, além de garantir maior segurança aos torcedores presentes. De acordo com o Secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o investimento na tecnologia foi de R$ 21 milhões. A informação foi dada em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

A obrigatoriedade da biometria facial em todos os setores do estádio ocorrerá a partir do jogo entre Fortaleza e Fluminense, válido pela 1ª rodada da Série A 2025. O duelo em questão será disputado no próximo sábado, 29, às 18h30min (de Brasília).

Confira o passo a passo para realizar o cadastramento facial