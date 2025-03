Clássico-Rei: Rafael Klein apita grande final do Campeonato Cearense 2025

O árbitro pertence a Federação Gaúcha de Futebol e já apitou jogos de ambas as equipes; no ano, este será o quarto clássico apitado por ele

O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, apitará o Clássico-Rei deste sábado, 22, válido pelo segundo jogo das finais do Cearense. O juiz é árbitro Fifa desde 2024, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho em 2023 e apitou o confronto entre Bahia e Vitória, nesse domingo, 16, no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano.

Com 34 anos, o juiz está no quadro da Federação Gaúcha desde 2012 e estreou em Campeonatos Brasileiros em 2022, em um 0 a 0 entre Athletico Paranaense e Fortaleza. No ano passado, Klein apitou outro 0 a 0 envolvendo equipes cearenses, dessa vez, um confronto entre Ceará e Sport.