Operação de trânsito no Clássico-Rei: entenda o planejamento da AMC na final do Estadual

Arena Castelão será palco da decisão do Estadual entre Ceará e Fortaleza neste sábado, 22 / Crédito: FCO FONTENELE

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) divulgou, nesta sexta-feira, 21, o esquema de operação do tráfego para o Clássico-Rei decisivo pela final do Estadual, que será disputado neste sábado, 22. No entorno da Arena Castelão, agentes e orientadores da trânsito serão mobilizados para garantir o deslocamento e a segurança dos torcedores. A partida entre Ceará e Fortaleza terá início às 16h30min. Ao todo, 45 agentes farão parte da operação. O plano conta com o controle de tráfego das avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e rotatória da praça esportiva. A partir de 13h30min – três horas antes do início da partida –, haverá distribuição de cones para a redução de velocidade do trânsito nas proximidades da arena.

A AMC orienta que os torcedores redobrem a atenção quanto à circulação de veículos e evitem estacionar em locais proibidos.