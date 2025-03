Fortaleza x Ceará: Lucero e Fernandinho brigam por artilharia do Campeonato Cearense

Lucero balançou as redes em quatro oportunidades nos sete jogos que disputou, enquanto Fernandinho aparece com três gols em oito partidas jogadas

O Clássico-Rei deste sábado, 22, será o duelo decisivo para definir o campeão do Campeonato Cearense de 2025. O confronto traz um duelo particular pela artilharia da competição. Lucero, do Fortaleza, é o atual artilheiro do Estadual com quatro gols, dividindo o posto com Allanzinho, do já eliminado Ferroviário. Fernandinho, do Ceará, aparece é vice-artilheiro do torneio com três gols.

No Cearense, Lucero balançou as redes em quatro oportunidades nos sete jogos que disputou pelo Leão. Fernandinho fez seus três gols na competição em oito partidas. A tendência é de que os dois sejam titulares e tenham a última chance para assegurar o posto de artilheiro do torneio.