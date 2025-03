104 mil cadastrados no reconhecimento facial para Clássico-Rei que decide o Cearense

O reconhecimento facial visa proporcionar maior controle do fluxo de pessoas no estádio, por meio da tecnologia

Em confronto pela final do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza duelam neste sábado, 22, às 16h30, na Arena Castelão. No segundo Clássico-Rei da final, mais de 104.243 torcedores realizaram o cadastro no sistema de reconhecimento facial, para acompanhar seu time do coração no estádio.

Implementado neste mês, o reconhecimento facial da Arena Castelão visa proporcionar maior controle do fluxo de pessoas no estádio, por meio da tecnologia, além de garantir maior segurança aos torcedores presentes.