Ceará x Fortaleza: veja quanto deve ganhar o campeão e o vice do Cearense 2025

O grande campeão vai receber uma premiação de R$ 350 mil, já o vice, receberá um pouco menos, totalizando R$ 150 mil. Os valores são os mesmo praticados no ano anterior, quando o Ceará foi campeão, e o Fortaleza ficou com o segundo lugar.

Com vantagem na decisão por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Ceará precisa apenas de um empate para se sagrar vencedor do Campeonato Cearense pela 47ª vez na história.

Comandado por Léo Condé, o Vovô venceu todas as oito partidas que disputou na edição atual do certame local. Os pontos altos da campanha ocorreram nos dois Clássicos-Rei disputados até o momento, onde saiu vencedor em ambos, e nas semifinais diante do Maracanã, que venceu por 7 a 0 no placar agregado. Ao todo, o time de Porangabuçu marcou 20 gols e sofreu apenas três.

Como chega o Fortaleza para a final

Em oito partidas no Estadual, o Tricolor obteve cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Os reveses foram justamente para o Alvinegro de Porangabuçu, tanto no embate da fase de grupos quanto no confronto de ida da final.

No primeiro Clássico-Rei da temporada, encerrando a primeira fase do Cearense, o Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1. O revés não atrapalhou a classificação do time do Pici, que já estava garantido na semifinal, mas deu a vantagem ao Vovô de ser mandante no segundo embate da final.

O Tricolor foi novamente derrotado pelo Ceará na primeira final, por 1 a 0, sábado passado, 15. Por isso, no reencontro, terá de ganhar por dois gols de diferença para ser campeão e levantar a taça pela 47ª vez na história.